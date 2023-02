PROOVI JÄRELE ⟩ Just selline toatemperatuur hoiab paarid õnnelikuna

Uuringus tunnistas 55 protsenti inimestest, et nad vaidlevad partneriga kodutemperatuuri pärast. Ei ole lihtne elada koos inimesega, kellel on alati külm või jällegi, kel pole pea kunagi külm. Keskmiselt eelistavad mehed hoida maja jahedamana, samas naised, kellel on üheksa korda suurem tõenäosus külmetavateks käteks-jalgadeks, eelistavad soojemat kodu. Lisaks on naised tundlikumad kui mehed temperatuurimuutuste suhtes.Uuringus leiti, et ideaalne temperatuur ehk see, mis hoiab tülisid eemal, on 22 soojakraadi, kirjutab YourTango.