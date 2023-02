ALLES SEE OLI ⟩ 20 aastat tagasi ilma teinud figuurisõbralik rõivas on selle kevade kuumim mood

2010. aastate lemmikrõivas teeb kõrgelennulise tagasituleku. Peplumlõikega pluusid-kleidid on taas kohal.

Mis eelmise aasta moelavadel, see nüüd tarbemoes poodides. Eelmise kevade moelavadel hiilgasid peplumlõigetega näiteks Giorgio Armani, Givenchy, Roberto Cavalli. Ja kui punastel vaipadel seda lõiget näeb, on täiesti kindel - tasub oma kapid läbi vaadata ja vahepeal vanamoodsaks põlatud peplumid jälle seljas jalutama viia.

Peplumlõikega särki või kleiti kandes liigub pilk iseenesest taljele. Peplum sobib eriti hästi ühevärvilistele rõivastele, sest nii saavad need mitmemõõtmelisuse, kuigi värvitoone on vaid üks. Alumise osana soovitatakse pliiatsseelikud või kitsaid pükse, et kontrastne kuju eriti hästi esile tuleks.