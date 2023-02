ŠOKEERIV AVASTUS ⟩ Naine arvas, et tal on kõht gaase täis, kuid tegelikult...

Jay avaldas, et rasestumist ei osanud ta oodata, kuna kasutas kaitsevahendeid. «Ma ei teadnud kuus ja pool kuud, et olen rase. Ma tean, et see kõlab hullumeelselt,» ütles ta TikToki videos. «Ma olin taolisi lugusid varem kuulnud ja mõtlesin alati, et kuidas saab keegi olla nii rumal. Niimoodi saabki. Ma olin 20-aastane ja tegin rasestumisvastaseid süste täpselt iga kolme kuu tagant, nagu pidin. Minu menstruatsioonid hakkasid hõrenema, kuni lõppesid sootuks, mis on täiesti normaalne selle rasestumisvastase vahendi puhul. Ma olin nii õnnelik, sest see ilmselgelt töötas hästi. Ei töötanud, rase olin hoopis.»