ALUSPESUREEGLITEST KEELATUD ESEMETENI ⟩ 5 aastat nunn olnud naine räägib avameelselt elust kloostris

Ühes videos kirjeldab naine üksikasjalikult pakkimisnimekirja, mis talle enne kloostrisse astumist anti. Selles on kirjas, et iga nunn peab kloostrisse tulles kaasa võtma seitse paari valgeid puuvillaseid aluspükse, kuid need ei tohi olla liibuvad maksipüksid, rääkimata napimatest lõigetest. Carrie, keda kloostris tunti õde Mary Faustina nime all, ütles, et tema silmis polnud maksipüksikutes midagi kohatut ega näinud reeglit põhjendatuna. Mis puutub rinnahoidjatesse, oli kloostril samuti hulk nõudeid. Rinnahoidjad pidid olema nahavärvi või valged ega tohtinud sisaldada traati.