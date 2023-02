GENIAALNE ⟩ Naine lõi väga vajaliku veebilehe ühe jalaga inimestele

49-aastasel naisel lõi esimest korda valu jalga 2001. aastal, seejärel hakkas see arenema ja liikuma üle kogu keha. Kulus kümme aastat, enne kui Jo sai diagnoosi: kompleksne regionaalne valusündroom. «Oli suur kergendus, et sain sellele seisundile nime. Inimesed arvasid, et ma kujutan seda endale ette.» Kuid valu tema paremas jalas süvenes, nii et ta pidi hakkama liikuma karkude ja seejärel juba ratastooli abil.