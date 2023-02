HÜVA NÕU ⟩ Paar ütleb, et see ootamatu nipp viis nende suhte järgmisele tasandile

Pilt on illustratiivne.

On üks tegevus, mille päevakavasse lisamine aitab paaridel tunda end rahulikumalt ja lähedasemana. Sisulooja Stephanie Booe avaldas miljoneid kordi vaadatud videos rituaali, mis on hoidnud tema seitsmeaastase abielu tugevana. Nimelt on tal abikaasa Alexiga igal nädalal 45-minutine koosolek.