MAKSAB VAID PAAR EUROT ⟩ 69-aastane naine avaldab imevahendi, mis on aidanud tal siiani kortse vältida

«Inimesed imestavad sageli, kui kuulevad, et saan varsti 70-aastaseks,» rääkis Vivian. Seda sellepärast, et naise kaelal ega näol pole ühtegi kortsu. Noorusliku väljanägemisega naine tunnistas, et pole kallitele ilutoodetele kunagi raha kulutanud, kuid tal on alati käekotis vaseliin. «Ma olen seda oma näole, dekolteele ja kaelale määrinud viimased 20 aastat.»

Vivian rääkis videos, et kasutab vaseliini ka oma jalataldadel, mille tagajärjel näevad need alati niisutatud ja pehmed välja. «Pediküüri minnes küsitakse minult koguni, kuidas see võimalik on, et 69-aastane olen. Vaseliin!»

Video on selle postitamise hetkest saati kiirelt populaarsust kogunud – tänasel päeval on sellel juba üle 770 tuhande vaatamise ja 86 tuhande meeldimise. Mitmed TikToki kasutajad tõid kommentaarides välja enda positiivseid kogemusi vaseliiniga.

«Pole ime, et nii kaunis ja nooruslik välja näed... Ka mina kasutan näol vaseliini ja see tõesti teeb imesid!» kommenteeris üks Viviani jälgija. «Peaksin vist ka proovima, olen aasta jooksul märgatavalt vananenud,» nentis teine.