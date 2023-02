VIDEO ⟩ Ihualasti koosolekule ilmunud poliitik naerutas kolleege

Avafoto on illustratiivne

Kodukontorites veebikoosolekute pidajate õudusunenägu on ilmuda kaamera ette sobimatul hetkel. Neid juhuseid on juhtunud nii meil Eestis, kui laias maailmas. Sigaret voodis, pikantsed riiete vahetamised, laste piinlikud küsimused ja peeretavad koerad on jõudnud varemgi uudistesse.