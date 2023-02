DRAAMA ⟩ Kas Hailey Bieber narris Selena Gomezi kulmude pärast?

Fännid kahtlustavad, et Kylie Jenner ja Hailey Bieber viskasid hiljutises TikToki videos Selena Gomezi üle nalja. Selena on teatavasti Hailey abikaasa Justini eks, mistõttu jälgitakse nende omavahelist suhtlust kullipilguga, et leida märke draamast.