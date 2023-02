Pulmakatastroof Beckhamite moodi

Nimelt õiendatakse arveid pulmakorraldajatega: Nicola multimiljardärist isa Nelson Peltz on nad kohtusse kaevanud ning nõuab tagasi 132 000-dollarist sissemakset. Korraldajad aga ei ole nõus nende vastu esitatud hagiga ning kogu vaidluse käigus on tulnud avalikuks palju detaile, mis kolm miljonit dollarit maksnud peo peategelasi just heas valguses ei näita.

Veel kurjustas pruut, et kutsutute ja kutsele vastanute nimekirjad on valed, keeldus ühisesse veebikeskkonda sisse logimast ning nõudis nimekirju SMS-vormis. Ühel hetkel teatas peigmees pulmadega seotud vestlusringis, et tegemist on suure segadusega, mispeale pruut täiendas, et see on pigem verine mõrvapaik kui pulmapidu jne.