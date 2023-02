VÄRSKE VERI ⟩ Eesti moetaeva tulevikutähed

Anastassija Balak

TFW lavale tuleb suvine naiselik kollektsioon «Beauty of Nature» – suve trendivärvides on palju eksootikat, punast, oranži, vaarikatooni ja erinevaid siniseid. «Hästi palju lilli ja leopardi, rannariided ja suvised kerged kleidikesed. Tuleb väga naiselik kollektsioon, ma juba ootan nii väga, et seda laval näha! Minu eripära on see, et loon ise mustrid ning panen need kokku ideaalselt istuvate rannariietega. Mul on siin bikiinid, rannakleidid, seelikud, tuunikad ja kõik nad sobivad ideaalselt omavahel.»