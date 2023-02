Kadri Kõusaar muutis oma seisukohta: Hans H. Luik ei ole mind ära kasutanud

Kui Äripäeva raadiosaates oma alaealisena alanud suhtest Hans H. Luigega rääkinud Kadri Kõusaar viitas, et koges tolles armusuhtes vaimset vägivalda, mis mõjus laastavalt, siis Postimehele ütles ta, et ei saa öelda, et mees oleks teda ära kasutanud.