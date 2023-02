Koomilised põhjendused: Soomes parlamenti kandideeriv naine valetab end 12 aastat nooremaks

Parlamendivalimistel kandideeriv Sofia Kazakov teatas valimisdebattides oma vanuseks 35 aastat. Avalikest allikatest selgub aga, et Kazakova on hoopiski juba 47-aastane. Naine ise põhjendab oma valet sellega, et ta tunneb ennast tegelikust vanusest nooremana, justnimelt kolmekümnendates olevana.

Siiski on 1975. aastal sündinud daam 47-aastane. «Ma tunnistan end trans-kolmekümneseks. Mul pole sugu ega vanust. Ja transfoobne ei tohi olla,» teatas Kazakov Iltalehtile. Julia ähvardab meediaettevõtet kohtusse kaevata, kui tema tegelik sünniaasta avalikustatakse.

Mõned aastad tagasi esines Kazakov Soome telesarjas täiuslikest vene naistest. Nüüd ütleb ta, et ei tunne end naisena. Vähe sellese, lisaks ütleb Kazakov, et ei pea end isegi mitte venelaseks. Kazakovi sõnul meelitati ta saates osalema valega, et tegu on seriaaliga ärinaistest Soomes.

Sõjakad ähvardused

Kazakov ähvardas esitada kriminaalkaebuse ja nõuda hüvitist, kui Iltalehti avaldab tema sünniaja. Tema sõnul on tegemist isikuandmetega, mida ei tohiks avalikustada. Kazakov väidab, et on sünnikuupäeva avaldamise asjus suhelnud andmekaitsevoliniku büroo, ja politseiga.

Iltalehti küsimusele, kas ta peab õigeks valeandmete esitamist, ta vastanud ei ole.

Kazakov ütleb, et ta ise avalikkust ei karda, kuid on ajakirjaniku kokkupuutest siiski üllatunud. «Miks sa mind nii väga vihkad? Kandidaate on palju, aga ainult minu tagant nuhitakse.»

Lisaks avalikele registritele leiab Kazakovi sünnikuupäeva kohta infot ka muudest avalikest allikatest, näiteks Soome patendi- ja registriametist, kuid Kazakov eitab seda. «Pole tõsi tegu ei ole minu andmetega.»