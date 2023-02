Uuring: seda populaarset jooki joovatel meestel on suuremad munandid

Uuringus jõuti järeldusele, et Coca-Cola ja Pepsi joomine võib soodustada munandite arengut ja suurendada testosterooni eraldumist. See on aga vastuolus varasemate uuringutega, mis näitasid, et suhkrustatud joogid rikuvad meeste viljakust. Varasem uuring, mis viidi läbi 2500 mehe seas, näitas, et neil, kes jõid päevas liitri Coca Colat, oli 30 protsenti vähem spermat kui neil, kes ei joonud üldse.