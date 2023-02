PANE TÄHELE ⟩ 11 nahahooldusviga, mis teevad su näolapi rasuseks

Parima nahahooldusprogrammi leidmine rasusele nahale ei ole tingimata lihtne. Kõikjal näed sama sõnumit – ilu tuleb täiuslikust särast. Kui nahk toodab aga liiga palju rasu, muutub see loomulik sära hoopis igapäevaseks võitluseks. Iga nahatüübi puhul on võimalik leida õige tasakaal, aga mitte siis, kui hooldad nahka valesti. Mis on need põhilised vead?