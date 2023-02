Naine: ma ei suuda uskuda, kuidas ema minu poja ees käitus

«Läksin koos pojaga ema juurde sööma. Me polnud tükk aega kohtunud,» alustab naine loo rääkimist. Ta lisab taustaks, et kolis kodust juba 17-aastaselt välja, kuna vanemad olid vägivaldsed ja kontrollivad.

«Me leppisime hiljuti ära, kuid see, kuidas ta käitub, on lubamatu. Õhtusöögilauas lausus ta mulle: «Sa ei söö suure tüdruku kohta just kuigi palju. Huvitav, miks sa siis nii suur oled?»» jagab naine. Väidetavalt on ta ema teda ennegi paksuks kutsunud ja tema kõhtu patsutanud.