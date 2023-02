PILDID ⟩ Kaunis modell teenib pannkookide abil leiba

«Mulle meeldib aluspesu väel pannkooke küpsetada, ma tunnen end siis seksikalt ja uljalt,» avaldas Shams, kuidas ta fännidel suu vesiseks ajab. «Aluspesus köögis askeldamine pole sugugi nii imelik, kui see kõlab. Tegelikult on see üsna võimas kogemus. Võtan aega ja teen pannkooke eriti täpselt ja tähelepanelikult.»

Lisaks sellele, et Shams viskab köögis riided seljast, peab ta end üsna kogenud kokaks. Tema lemmikud on Nutella pannkoogid, kuhu on lisatud natuke vaniljeekstrakti, kaneeli või muskaatpähklit, et anda pannkookidele eriline knihv.

Ta liitus OnlyFansiga vaid kolm aastat tagasi, kuid poolpaljas pagar on suutnud teenida juba peaaegu neli miljonit eurot. Ent edu nimel tuli siiski pisut vaeva näha. «Kui ma OnlyFansiga liitusin, siis esimesel kuul teenisin 47 eurot, see oli naljakas. Kuid ma ei andnud kunagi alla. See on olnud üks mu elu parimaid otsuseid. Aga ma ei mõistnud seda siis.»