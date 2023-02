VÄÄRT NÕU ⟩ Juuksur jagab eestlannadele nippe, et juuksed talvel siidised ja säravad oleksid

Föönitamine, sirgendamine ja lokitamine kahjustavad juukseid ning põhjustavad juuste murdumist. Kõige parem on lasta juustel loomulikult kuivada, kuid paraku pole see alati võimalik. Siiski tasub meeles pidada, et kui talveperioodil on juuksed niigi kuivemad, siis kuumtöötlemine viib veelgi niiskust juustest välja.

Kas teadsid, et juuksekarv sisaldab ca 25 protsendi ulatuses vett? Et kompenseerida talvise aja veekadu, on väga oluline hoida end ka sisemiselt niisutatuna. Nii et joo rohkelt vett, see niisutab su juukseid seespidiselt.