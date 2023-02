Sind piinavad peavalud või tuikab selg? Vaata oma pesukapp üle

«Näen, et naised kannavad kogu aeg kas vales suuruses rinnahoidjat või loobuvad üldse selle kandmisest,» rääkis Campus. «Kuid pidage meeles - kui sul on rinnad, vajavad need tuge. Nabapluusid ilma rinnahoidjateta ei ole asi, mille eest su büst sind tänada tahaks,» selgitas Sarah.

«Vale suurusega rinnahoidjad võivad tervist tõsiselt kahjustada,» hoiatas ka Ryder. «Kui pesu on liiga väike, võib see rindkere kokku suruda, põhjustades valu ja ebamugavustunnet, mis kiirgub ribidesse, õlgadesse ja selga. Kaelavalu võib omakorda põhjustada migreeni ja tavalist peavalu. Ka liiga suur rinnahoidja on üks kurja juur, lihased kipuvad siis ise loksuvaid kehaosi toetama ja see võib põhjustada samuti seljavalu.»