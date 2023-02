Politsei kinnitas: jõest leitud uppunu oli kadunud pereema Nicola Bulley

Lancashire'i politsei kinnitas, et eile Wyre'i jõest leitud uppunu oli 45-aastane Nicola Bulley. Nad avaldasid info tänasel pressikonverentsil.

Samuti loeti ette kahe lapse ema Nicola lähedaste avaldus, kus naise perekond kritiseeris kahte Briti meediaväljaannet, kes võtsid nendega vahetult ühendust pärast seda, kui nad eile Nicola surnukeha leidmise järel privaatsust palusid. «On häbiväärne, et nad on nii käitunud. Jätke meid nüüd rahule. Kas ajakirjandus ja teised meediakanalid ei tea, millal lõpetada? Need on meie ja meie laste elud.»

45-aastast laenunõustajat Nicola Bulleyt nähti viimati 27. jaanuaril. Tema kadumise järel algasid ulatuslikud otsingud õhus, maal ja jões. Tuukrid traalisid jõge enam kui kolm nädalat. Kaks koerajalutajat märkasid jõe ääres roostikus surnukeha pühapäeval, 19. veebruaril.

Politsei avaldas Nicola perekonnale sügavat kaastunnet: «Nicola perekonda on teadlik ja nad on täielikult muserdatud. Meie mõtted ja head soovid on nendega, samuti kõigi teiste Nicola lähedastega.»