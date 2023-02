VIDEO ⟩ Šveitsi liustikust leiti 50 aastat tagasi kadunuks jäänud mehe surnukeha

Šveitsi võimud peavad nimekirja enam kui 300 inimesest, kes on alates 1925. aastast mägedes kadunuks jäänud. Liustike sulamine on viimastel aastatel paljastanud hulga surnukehi, sealhulgas möödunud aastal leitud tundmatu isiku jäänused.

Ametnikud on alates säilmete avastamisest teinud koostööd Briti politsei ja diplomaatidega, et teha kindlaks tema isik. Selgus, et tegemist on 1974. aastal kadunuks jäänud Inglise matkajaga.