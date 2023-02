Kontrolli, kas sinu kreemis on see koostisosa, mis kahjustab nahka halastamatult

Alkoholid on eriti populaarsed rasusele nahale või aknele mõeldud toodetes, kuna need desinfitseerivad naha pinda ja eemaldavad rasu. Esmapilgul võib see tunduda ahvatlev, kuid on tõestatud, et sellised tooted ainult kuivatavad rasust nahka, muutes naha seisundi veelgi hullemaks. Pikas perspektiivis võivad need tooted nõrgendada tundliku naha kaitsebarjääri, põhjustades rohkem nahalööbeid, seega tuleb alkoholi sisaldavate toodetega ettevaatlik olla.