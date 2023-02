HÜVASTI, TSELLULIIT! ⟩ Nende soodsate igapäevatoodetega saad kiirelt sileda ja kauni naha

On mitmeid põhjuseid, miks tselluliit tekkida võib. See võib olla põhjustatud näiteks vanusest, hormonaalsest tasakaalutusest, vähenenud kollageeni tasemest, kaalutõusust, aeglasest vereringest ja istuvast eluviisist. Õnneks saab sellest igapäevaste ja küllaltki soodsate vahenditega edukalt vabaneda.

Üks rohelise tee suurimaid plusse on selle võime väljutada kehast toksiine ja parandada ainevahetust. Samuti on see suurepärane kodune vahend tselluliidi vastu, sest aitab kiirendada vereringet ja muuta naha tekstuuri ühtlasemaks. Parima tulemuse nimel tasub juua iga päev 2-3 tassi rohelist teed. Roheline tee soodustab ka kaalulangust.