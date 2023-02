Milliseid teemante kasutada, selles on küsimus

Briti uus kuningas Charles III on enne oma kroonimistseremooniat 6. mail nagu suure perekonna pea tähtsa perekondliku sündmuse eel. Kuhu panna istuma oma noorem poeg koos naisega, et nad stseeni ei korraldaks? Mida panna selga oma abikaasale ja millisesse peolauda paigutada tema lapsed ja kuidas kutsuda peole naise eksmees? Enne kui need küsimused vastuse saavad, tuleb kõigepealt ära otsustada veel pakilisemad asjad: millised teemandid tuleks aardekirstust välja võtta.