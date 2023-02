Keskmine peenis on pikem kui eales varem, kuid arstid on mures

Kuigi võiks arvata, et see teeb meestele rõõmu, on arstid tulemuste pärast mures, sest peenisekasv võib olla tingitud kehvast toitumisest, istuvast eluviisist ja kemikaalidest. Nende sõnul võivad need tegurid mõjutada negatiivselt ka viljakust.

Stanfordi meditsiiniosakonna uroloogiaprofessor dr Michael Eisenberg märkis, et igasugune üldine muutus arengus on murettekitav. «Meie reproduktiivne süsteem on inimese bioloogias üks tähtsamaid. Kui me näeme nii kiireid muutusi, tähendab see, et meie kehaga toimub midagi suurt,» ütles ta, et muutuste põhjus on vaja kindlaks teha.