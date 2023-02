PROOVI JÄRELE ⟩ Victoria Beckhami kaval nipp, kuidas silmad hoobilt särama lüüa

Valge või nahatooni silmapliiats aitab võidelda väsimusmärkide vastu ning annab kogu jumestusele värskendava efekti. Suurepärane uudis on see, et nipp sobib iga nahatooni ja silmavärvi puhul. Tehnika on ülimalt lihtne: vali lihtsalt oma lemmik valge silmalainer – või nude, kui soovid veelgi loomulikumat efekti – ja kanna seda alalau siseäärele silmade sisenurgast väljapoole, kirjutab Hello!. Kui soovid, võid ka silmade sisenurka joonistada valge kolmnurga – see muudab pilgu eriti avatuks ja silmad suureks.