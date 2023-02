EKSPERDI NÕUANDED ⟩ Mida teha, kui mees kritiseerib naise kõige tundlikumat teemat?

32aastane Jennifer esitas endale need küsimused, kui tema partner ootamatult maha istus, et rääkida tema kaalutõusust. «Ta ütles, et tunneb muret, kuna olen viimasel ajal veidi kaalus juurde võtnud ja kui ma teatud riideid kannan, siis see paistab välja.» See oli mõru pill, mida alla neelata. Jenniferi partner küll rõhutas, et arutelu tuli murest ja hoolivusest, kuid naise enesetunnet see ei parandanud. «Ta sõnastas selle peenetundeliselt, kuid olin ikkagi šokis. Ma poleks eales oodanud, et tema, või üldse mõni kallim, mulle midagi sellist ütleks. Pärast seda juttu tundsin end väga nadilt. Sellist piinlikkust oma keha pärast polnud ma varem tundnudki.»