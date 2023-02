KAS OLED NÄINUD? ⟩ Need on maailma kuumimad kuningapere liikmed

Tai printsess Sirivannavari Nariratana

Tai printsess Sirivannavari Nariratana on ilmselt üks stiilsemaid kuningapere liikmeid. Noor printsess on õppinud Bangkokis Chulalongkorni ülikoolis moedisaini erialal ja teinud samas valdkonnas ka karjääri. Naisel on oma rõivasari nimega Sirivannavari.

Taani prints Nikolai

Prints Nikolai on eelkõige tuntud kui kuninganna Margrethe lapselaps, ent märkimisväärse tähelepanu on ta saavutanud ka modellina. Noor prints on osalenud moemaailma suurimate nimede, sealhulgas selliste kaubamärkide nagu Burberry ja Dior, moeshowdel.

Monaco Charlène

Charlène Wittstock on Rhodesias (nüüd Zimbabwe) sündinud endine olümpiaujuja. Ta kohtas Monaco prints Albertit 2000. aastal Monacos toimunud ujumisvõistlusel ja abiellus temaga 2011. aastal.

Kreeka Marie-Chantal

Kreeka kroonprintsess Marie-Chantal ei ole ainus inimene oma perekonnas, kes abiellus kuningliku perekonna liikmega. Tema õde Alexandra Miller oli aastatel 1995–2002 abielus prints Alexandre von Fürstenbergiga.

Bulgaaria printsess Mafalda Cecilia Saxe-Coburg

Printsess Mafalda on kirglik muusika suhtes, mis on tema elus üks olulisim osa. Ta on välja andnud mitu singlit ja praegu teeb muusikukarjääri Ameerika Ühendriikides.

Andrea Casiraghi