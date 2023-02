7 asja, mida ei tohiks üle 40-aastasele naisele öelda

Siin on asjad, mida ei tohiks üle 40-aastasele naisele öelda:

1. «Neljakümnendad on uued kahekümnendad.» Isegi kui ütled seda lahkusest, siis väga paljud neljakümnendates naised ei taha tagasi kahekümnendatesse jõuda. Sel ajal ei saanud nad elust ööd ega mütsi aru.

2. «Ohoo, kui hea sa oma vanuse kohta välja näed.» Mis sel neljakümnendates naisel siis viga peaks olema? Kas vanusega ei muutu naine just seksikamaks?

3. «Sa rebid noori mehi, mis mühiseb.» Meeste puhul ei panda imeks, kui nad noorte naistega suhtesse astuvad. Kui aga naine noore mehe võrgutab, pälvib see erilist tähelepanu.

4. «Selles vanuses rasestumine on väga riskantne.» Uskuge, iga naine, kes selles vanuses rasedusele mõtleb, teab seda juba ilma ütlemata.

5. «Oled sa kindel, et peaksid seda miniseelikut kandma?» Las igaüks kannab seda, mida tahab.

6. «Oh, see on noorte asi, sa ei saaks sellest aru.» Kas neljakümnendates naised pole ise kunagi noored olnud või on neil mullalõhn juba otsapidi küljes?