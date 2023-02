Seadusandjad kohtusid, et arutada riikidevahelisi sidemeid, mis võiksid mõjutada Serbia edasliikumist Euroopa Liiduga ühinemise teel.

Stević, kes on ise õigusteaduse lõpetanud ja Kosovo komitee esimees, tundus rohkem huvituvat süles pornograafilise video vaatamisest.

Serbia välisminister Ivica Dačić palus parlamendisaadikul tagasi astuda ja ütles: «See on skandaal ja katastroof. Kuhu iganes ilmute, mida iganes te ütlete, jääte alati porno-parlamendiliikmeks.»

Sotsiaalmeediasse lekkinud salvestist on kulutulena jagatud ning see on mehe maine täielikult purustanud.