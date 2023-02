PÕNEV ⟩ Mis juhtub vagiinaga, kui naine erutub?

«Tupp ja vulva on üsna dünaamilised struktuurid! Erutuse ajal suureneb verevool suguelunditesse, mis põhjustab suurte ja väikeste häbememokkade ja kliitori paisumist,» selgitas sünnitusarst Kiarra King. «Seestpoolt tupp pikeneb, laieneb ja eritab libestavat ainet.»

Tänu suurenenud verevoolule hakkavad tupe seinad seda ainet eritama. Tupes toimuv on aga tõeliselt huvitav: see laieneb. Põhimõtteliselt võib tupp erutuse ajal suureneda 200 protsenti. Selle elastsusjõud on muljetavaldav.