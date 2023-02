Ülikooli õppejõud kutsus eakaid jaapanlasi üles sooritama massilist enesetappu

Yale'i ülikooli õppejõu hinnangul on massiline enesetapp ehk sundeutanaasia parim viis aidata Jaapanis kiiresti vananeva elanikkonnaga toime tulla.

Vaatamata Narita vastuolulistele avaldustele on tal sotsiaalmeedias sadu tuhandeid jälgijaid. Paljud neist, nagu temagi, on heidutatud sellest, et riigi majanduslik ja sotsiaalne areng takerdub gerontokraatia tõttu.

Need, kes ei nõustu Narita väljaütlemistega, on mures tema kasvava populaarsuse pärast ja kardavad, et see võib mõjutada riigi poliitikat ning viia sotsiaalsete normide kõikumiseni. Sotsiaalteadlane Yuki Honda nimetas Narita avaldusi «viha õhutamiseks kõige haavatavamate elanikkonnarühmade vastu».