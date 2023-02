Kaks abielupaari on neljakesi suhtes: mehed vahetavad igal õhtul voodit

View this post on Instagram

Kaks abielupaari avaldavad, mismoodi on neljakesi suhtes olla. Nad elavad ja kasvatavad oma lapsi koos ning vahetavad partnereid. Alysia ja Tyler Rogersil oli juba kaks last – kes on nüüd seitsme- ja kaheksa-aastane –, kui nad alustasid romantilist suhet sõpradest abielupaari Sean ja Taya Hartlessiga.