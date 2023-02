Sumomaadleja, nina, lennuk ja muna - mida kõike võib kujutada titamüts?

Kodumaine mütsibränd Breden Kids on läbinud totaalne muutumise mida kroonib uus kujundus. Aga mida mütsike kujutab? See on uskumatult lõbus, mida kõike inimesed selles näha oskavad!

«Ideid uue märgi leidmiseks oli rohkelt ja lõpuks jäi sõelale materjalide kihilisusest ja kasvust tuletatud armas «seenemütsike», mida endiselt näha võib. Ja loomulikult ka igasuguseid muid asju,» muigab Bredeni tegevjuht Kristel Mets.

Bredeni püsikundede hulgas läbi küsitlus - mida uus kujund kellegi jaoks tähendab? Mõni nägi katust, teine nina, kolmas päkapikku. Aga ka nooli, kloune, kuuski, lennukeid, mune, mägesid, sumomaadlejaid ja muud põnevat.

Müts on peaasi, nii on. Foto: Breden

«Uue välimuse ja logo valimisel oli aga määravaimaks otsustuskohaks, et see peab meelde jääma. Võib meeldida, võib mitte meeldida, aga ükskõik ei tohi olla! Peab lööma silmad särama, tekitama diskussiooni, sütitama kirge ja panema sõbraga arutlema. Õnneks saabus Bredeni tiimis uut logo nähes äratundmismoment kohe,» rõõmustab ta.

Pisipõnnidele meeldib. Foto: Breden

Laste mütsid Eesti tegijalt Breden. Kõrvadega. Foto: Breden

Hiljuti jõudis Postimees Naise toimetusse lugejakiri:

Miks arvatakse, et väikelapse mütsil peavad tingimat kõrvad küljes olemas? Reaalselt on väga raske leida kapuutsiga lasteriideid ja mütse, millel poleks kõrvu küljes. Kust see trend tuli? Nagu lapsed selletagi nunnukad poleke, et peab neist mõmmikud alati tegema?