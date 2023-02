VARJATUD OHT ⟩ Põhjused, miks ei tohiks magada kõrvarõngastega

Nüüdseks teame kõik, et meik tuleb enne magamaheitmist maha võtta. Ent ehete küljest võtmist eriti ei rõhutata. Ehted on mõistagi ka erinevad. Paljud inimesed ei võta väikseid sõrmuseid või peenikesi kaelakeesid ära, kuid kõrvarõngastega magamine võib tekitada rohkem probleeme, kui arvatagi osatakse.

Kõrvarõngastega magamine kujutab endast mõningaid ilmseid riske ka ehetele endile. Nende pidev kinnijäämine patja või juustele on peamine põhjus, miks kõrvarõngad purunevad või kivikesed puuduvad. Dermatoloogiaprofessor dr Peredo ütles, et kõrvarõngaste sagedane puhastamine on hädavajalik, sest kogunevad bakterid põhjustavad nahaärritust või infektsiooni. Kui sa magad ja käid duši all kõrvarõngastega, siis tõenäoliselt pole need puhtad.