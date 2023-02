JULM TEGU ⟩ Politsei leidis sügavkülmast surnud lapse

Lisaks esitati naisele süüdistus kelmuses. Naine väitis, et tal on surmav haigus ning tal on jäänud elada vaid viis aastat. naise sõber korraldas talle heategevuslikult saidil korjanduse. Selle tulemusena sai naine annetustena kokku kolm tuhat Austraalia dollarit, mille ta ära kulutas.