Balti filmikooli tudengite lõputöö purustab iganenud stereotüüpe psühholoogilises õudusfilmis

Stsenarist lisab tuliselt, et naised on ju pool kogu ühiskonnast, mis tunne on tüdrukul naiseks sirguda, kui ta näeb filmides kõike läbi meeste perspektiivi? «Tahan teha enda poolt selle filmiga väikese panuse, et olukorda muuta ja pöörata tähelepanu varjatud viisidele, kuidas naisi ikka veel ühiskonnas alla surutakse.»

«Ma pole kunagi sallinud filme, milles on fookus sõnumil ja sisu on nõrk,» lisas Kristin. seega on mida oodata - ta on teinud filmi jaoks koostööd nii kunstnike kui psühhoanalüütikutega, et kajastada just täpselt neid õigeid ühiskonna valupunkte.

Tugevate supernaiste vägi