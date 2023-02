OOTAMATU AVASTUS ⟩ Selle näokujuga inimesed on suurima tõenäosusega seksisõltlased

Kanada Nipissingi ülikooli uuringute kohaselt on ümara ja ruudukujulise näoga meestel ja naistel libiido kõrgem kui ovaalse või kolmnurkse näoga inimestel. Kahes eraldi uuringus, mis avaldati ajakirjas Archives of Sexual Behavior, küsitlesid teadlased täisealisi üliõpilasi. Esimeses uuringus täitsid 145 seksuaalselt aktiivset tudengit küsimustiku enda seksiharjumuste kohta. Iga osaleja andis teadlastele ka endast foto, et oleks võimalik määrata nende näo laiuse ja kõrguse suhe.

Kuid miks see nii on? Tehti kindlaks, et nii näokuju kui ka seksuaalharjumused sõltuvad sellest, milline on inimese hormoonide tase sünnihetkel ja erinevatel kasvuperioodidel. Laiem näokuju meeste seas viitab suuremale kogusele testosteroonile ja naiste seas östrogeenile. See selgitab, miks just laiema näoga inimesed enamasti nümfomaanid on.