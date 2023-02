Unicef kaardistas parimad riigid laste kasvatamiseks, Eesti troonib nimekirja tipus

Inimestele, kes plaanivad kolida teise riiki, on olulised eesootavad tingimused, eriti tähtsad on need siis, kui peres kasvavad lapsed või on need lähiajal plaanis. BBC avaldas Unicefi aruannetel põhineva väikese kokkuvõtte riikidest, kus on parim lapsi kasvatada ja kus on hea olla laps. Eesti platseerub selles nimekirjas uhkelt esiviisikus.