Üle aasta kadunud teismeline leiti rasedana seinakapist

Otsingut läbi viinud politseiametniku Robert Watsoni sõnul oli tüdruk hirmul ja kartis, sest ei teadnud, mis toimub. Neiu saadeti meditsiinilisse kontrolli ja seal selgus, et ta on mitmendat kuud lapseootel.

Tüdruk rööviti oma kasuvanemate kodust. Selgus, et selle taga on tema ema, kes oma peitmiseks kolis korduvalt. Tüdruku bioloogiline isa, kes meeleheitlikult kõik 18 kuud oma tütart oli otsinud, kinnitas, et kergendus on suur. «See õudusunenägu on nüüd läbi.»

Ametnikud ütlesid kolmapäeval esimest korda uudisest teatanud Detroit Free Pressile, et nad esitavad süüdistuse röövimises tüdruku bioloogilisele emale, kes oli juba varasemalt tüdruku hooldusõigusest ilma jäänud. Uurijad juhatasid tüdrukuni anonüümselt tehtud vihjed, et laps viibib seal majas. Esmalt valetasid uksele tulnud kaks isikut, et ei tea tüdrukust midagi ja seal teda ei viibi, läbiotsimise käigus leiti neiu sellest kohast vaid mõne meetri kauguselt seinakapist.