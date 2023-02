Kollageen on üks olulisemaid naha ehitusplokke, mis annab nahale täidlust ja elastsust. Kui kollageeni on liiga vähe, muutub nahk lõdvaks ja väsinuks. Kollageen silub joonekesi ja on suurepärane niisutaja, mis on terve naha üks olulisemaid tingimusi. Nurmela sõnul ongi kollageeni olulisim funktsioon esteetiline.