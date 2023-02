Kuningas Charles jäi pildile auklike sokkidega, fännid reageerisid maruliselt

Mingil põhjusel on aga sokiauk jäärapäiselt häbiasjaks jäänud. Usutavasti on paljudel tulnud külla minnes saapaid jalast ära võttes puna palgeile, sest just siis ilmutab ennast sokininas irvitav katkine koht. Võimle, mis sa võimled ja kruti seda talla alla palju jaksad, ei sa sellelt enam pilku ja mõtteid eemale saa.