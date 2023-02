Multiskleroosi põdev Christina Applegate avaldas, kuidas ta näeb oma tulevikku

«Praegu ei suuda ma ette kujutada, et ma tõusen kell viis hommikul ja veedan 12–14 tundi stuudios. Mul ei ole seda hetkel võimalik teha,» selgitas 51-aastane Applegate. See ei tähenda aga tingimata, et fännid teda rohkem ei näe. Applegate avaldas, et kaalub produtseerimist, arendust ja hulganisti dubleerimist, et ta 12-aastasel tütrel oleks toit laual ja katus pea kohal.