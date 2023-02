MIDA SINA ARVAD? ⟩ Õpetaja konfiskeeris lapse joonistuse, kuna see olevat ebasünnis

Õpetaja selgitas, et klassikaaslane oli märganud tüdruku joonistusel midagi kummalist. «Üks poiss oli tulnud õpetaja juurde jutuga, et tema arvates joonistas mu tütar oma seapildile «poiste kehaosa». Õpetaja läks ja küsis mu tütrelt tema joonistust, mille peale oli tüdruk kuidagi närviliselt naernud.» Samas oli ta kohe õpetajale öelnud, millega päriselt tegu.

Õpetaja oli võtnud tema joonistuse ja öelnud, et nüüd sekkub olukorda direktor. Carter pidi minema kooli, kus talle anti tütre joonistus üle. «Niipea, kui ma seda vaatasin, mõtlesin: kas te teete nalja? Ma sõna otseses mõttes lõin käe lauale. Nagu, miks me siin praegu istume ja miks tehti sellest nii suur asi? See on kuradima kikilips.»