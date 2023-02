KOHUTAV VALE ⟩ Tiktokker pettis jälgijatelt 35 000 eurot välja

Politsei sõnul teeskles Russo, et tal on teise staadiumi kõhunäärmevähk, äge lümfoblastiline leukeemia ja jalgpalli suurune kasvaja, mis on keerdus ümber tema selgroo. Tiktokker arreteeriti 23. jaanuaril ja teda süüdistatakse esimese astme varguses – mis tema elupaigas Iowa osariigis on karistatav kuni kümneaastase vangistusega.