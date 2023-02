Kuid kas on võimalik, et Eestis on nii kõrged palgad, preemiad ja nii uskumatult head töötingimused, et Ameerika sekspomm otsustas loobuda edukast modellikarjäärist USAs ja kolida Lasnamäe angaari? Just siin toimuvad kuumimad peod, mida uudishimulikud vaatajad saavad veebis jälgida. Kuid saladust hoitakse väga kiivalt. Jaa – sa võid veebis, ohutus kauguses seda kõike vaadata ja tuliselt kaasa elada. Kuid kohapeale tulla – ei, ei, ei! Hoonesse lubatakse ainult töötajaid, kontroll sissepääsu juures on väga range. Sa ei saa tulla lihtsalt naisi vahtima. Üles köetud publiku ainsaks rõõmuks jääb unistamine.