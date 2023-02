KAS TEADSID? ⟩ Põhjus, miks avalike tualettide uste all on nii suur vahe

Esimene ja kõige ilmsem põhjus on see, et uksealuse vahe kaudu saad kohe teada, kas kabiin on hõivatud või mitte.

Siiski on veel mõned nüansid ja eelkõige ohutusnõuded, mida on ruume planeerides arvesse võetud.

Põhjus number 1: haige abistamine

Kui halva enesetundega inimene läheb tualetti, ei või kunagi teada, kuidas tema seisund muutub. Näiteks mõnikord räägib kõhulahtisus või oksendamine tõsisest mürgistusest ning kui ta peaks avaliku tualettruumi kabiinis minestama, märkavad teised seda kohe ja kutsuvad arsti. Selline kiire reageerimine võib päästa kellegi elu.

Põhjus number 2: kuritegevuse ennetamine

Kinniste uste taga võib nii mõndagi juhtuda. Filmides näidatakse meile sageli tualetiseksi armastajaid, kuid vastastikusel kokkuleppel pole see muidugi kuritegu. Aga vägistamine – see on kuritegu! Või näiteks peksmine. Ja jällegi aitab suur uksealune vahe kõrvalviibijatel mõista, et on aeg kutsuda turvatöötaja või politsei.

Põhjus number 3: evakueerimine

Loomulikult ei tahaks keegi meist kõhuli mööda avaliku tualettruumi põrandat nühkides kabiinist välja tulla, aga mis siis, kui tulekahju puhkeb ja lukk kiilub kinni? Sellisel juhul on see jällegi elu ja surma küsimus.

Põhjus number 4: lihtsam koristada