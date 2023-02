FUI! ⟩ Võigas põhjus, miks pesta uued riided enne kandmist puhtaks

Uute riiete kiududes on tootmisest tulnuna rohkesti värvaineid ja kemikaale, kuid see pole veel kõik. Kuigi oleks tore uskuda, et ostud on pärit steriilsest (kuigi kemikaalidega täidetud) keskkonnast, siis ei ole see tõenäoliselt nii. On suur tõenäosus, et teised ostjad on su riideid proovinud – kas poes või enne nende veebipoodi tagasi saatmist – ja neid on käsitlenud hulganisti inimesi, kes töötavad ettevõttes, laos või kaupluses. Inimene jätab oma mikroorganismid kõigele, mida ta puudutab, olgu see töölaud või riideese.