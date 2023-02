«Ebareaalne! Suitsetab kolm pakki päevas kaks aastat, aga tervisenäitajad on tal...»

Uskumus 1: Näo kreemitamine on tingimata vajalik

Kui ma ühte ilusalongi mõni aasta tagasi tööle läksin, imestas salongiomanikust noor kosmeetik, nii 30-ndates, et paistan oma vanusest mitu aastat noorem, sest minu näonahk näeb nii hea välja. Olin siis 45. Mida sa kasutad, tahtis ta kohe teada? Ma ei julgenud tunnistada, et tegelikult pole ma viimased paarkümmend aastat kasutanud ühtki kreemi ja nägu puhastanud ainult veega. Mu näonahk on nii tundlik, et mulle lihtsalt ei sobinud midagi. Siiski leidsin endale u kümme aastat tagasi Bulgaaria päritolu kitsepiima ökokreemi hinnaga üks euro ja 20 senti. Kui mõnikord väga vaja oli, kasutasin seda, kuid tuub hakaks lõpuks tühjaks saama ja teist sobivat kreemi ei leidnud. Kandsin pakendit aastaid kotis, surfasin netis ja küsisin poodidest. Lõpuks soetasin antud kreemist ja selle variantidest väikese varu. Vahepeal oli kreemi hind jõudnud tõusta kolm korda. Väike saladus on ka see, et paar lisakilo ei tee paha, kortsud on peidetud imeväel ja muidugi tuleb süüa kõvasti sülti ja kõike muud head paremat, mis sisaldab kollageeni. Ehk nagu teadjamad tervisespetsialistid ütlevad, siis tähtis pole see, mida sa peale määrid, vaid see kuidas sa toitud, mida mõtled ja millist trenni teed! Kreemitamine on eelkõige enesetunde küsimus, kui sa vajad näo kreemitamist, siis tee seda, kuid võib-olla aitab hoopis paremini näojooga. Hiljuti vaatasin end poe kavalast kõverpeeglist siiski hoopis teise pilguga, ehk on aeg hakata kasutama ka mõnd kreemi…