KORISTAJA TEAB ⟩ See kabiin on avalikus tualettruumis kõige puhtam

«Ma ütlen teile, milliseid tualettruume kasutatakse kõige vähem, mistõttu püsivad need kõige puhtamad,» ütles naine. Ta selgitas, et kontrollis tualettide seisukorda kord tunnis, mistõttu teab ta täpselt, millistes kabiinides inimesed kõige rohkem või kõige vähem käisid.

«Minge sissepääsust kõige kaugemasse kabiini, kuna inimesed kipuvad minema kahe esimese kabiini juurde,» ütles Jennifer. Ta ütleb, et kaks esimest kabiini on sageli enim kasutatud ja seega kõige räpasemad.

Teine Callisoni näpunäide on see, et kui kabiine on vaid kaks, tuleks alati valida vasakpoolne , kuna enamik inimesi eelistab paremat kabiini.

Viimane nõuanne on igal juhul vältida puuetega inimeste kabiine, sest need on mõeldud ainult puuetega inimestele, kes võivad seda iga hetk vajada. Naine selgitas, et enamik täiskasvanuid invatualette ei kasuta, kuid enamasti kipuvad just lapsed sinna minema. Vanema ülesanne on lapsele selgitada, miks pole mõistlik seda kabiini kasutada.